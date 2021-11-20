Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошел турнир по мини-футболу среди работников культуры, посвященный 30-летию Независимости РК. В нем приняли участие столичные организации культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Сегодня мы впервые проводим турнир Madeniet cup по мини-футболу среди организаций культуры. Цель данного турнира – объединение организаций культуры нашего города и развитие массового спорта. Президент в своем Послании уделил особое внимание развитию массового спорта. В связи с этим, было решено провести сегодняшний турнир. В конкурсе участвуют коллективы организаций культуры Нур-Султана: театры, филармония, цирк», - сказал заместитель руководителя управления культуры города Нур-Султана Жанабай Мейрманкулов.

В турнире, который проходил на стадионе «Астана-Арена», приняли участие семь команд. В составе каждой команды десять человек (5+1 на поле и четыре дополнительных игрока). Согласно программе соревнований, время одного тайма в групповом этапе и четвертьфинале – 15 минут, перерыв между таймами – пять минут. В турнире участвовала только одна команда из одного учреждения.





Участники турнира особо отметили, что такие мероприятия, помимо пользы для здоровья, позволяют работникам культуры знакомиться и подружиться друг с другом.

«Мы очень рады принять участие в таком спортивно-культурном мероприятии. Это давняя тенденция. В этом году проводится футбольный турнир. Для нас это большой праздник. Главное, конечно, здоровый дух», - поделился своим мнением актер театра «Жастар» Даурен Сергазин.

Итоги матчей, прошедших в упорной борьбе, следующие:

I место – команда Музыкального театра юного зрителя акимата города Нур-Султана.

II место – команда Государственной филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

ІІІ место – команда Столичного цирка при акимате города Нур-Султана.

Команды, показавшие хорошую игру на турнире, были награждены кубками, медалями и грамотами.