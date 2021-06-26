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    15:13, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Турнир по мини-футболу проведут среди СМИ в память о Сейдахмете Бердикулове

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра в столице в преддверии профессионального праздника работников СМИ при поддержке Министерства информации и общественного развития состоится республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти основателя казахстанской спортивной журналистики Сейдахмета Бердикулова. Об этом на своей странице в сети Facebook написала Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

    «Турнир с участием команд отечественных СМИ проводился ежегодно, начиная с 1994 года. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году турнир был приостановлен.

    В текущем году мы возобновили эти, ставшие традиционными, соревнования, которые с нетерпением ждали футбольные команды СМИ со всего Казахстана

    Считаю, что такие мероприятия не только прославляют в памяти поколений известные имена, внесшие вклад в развитие отечественной информационной сферы, но и служат примером пропаганды здорового образа жизни в обществе.

    В здоровом теле – здоровый дух!

    Желаю всем командам, участвующим в турнире, красивой и достойной игры, ярких побед и ценных призов!», - написала министр.


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