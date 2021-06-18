Турнир по мини-футболу проведут среди СМИ в память о Сейдахмете Бердикуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня работников средств массовой информации 27 июня в Нур-Султане при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, будет проведен республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти основателя казахской спортивной журналистики Сейдахмета Бердикула, передает МИА «Казинформ».

Впервые проведенный в 1994 году турнир, получил республиканский статус и является долгожданным событием для всех представителей СМИ. Однако, в связи с карантинными ограничениями в прошлом году проведение турнира было приостановлено.

В этом году, в целях расширения сотрудничества между представителями отечественных СМИ и отдавая дань памяти Сейдахмету Бердикулу, Министерство информации и общественного развития РК решило возобновить проведение турнира при содействии общественного фонда «BAQ liga». Турнир пройдет 27 июня в Нур-Султане в преддверии Дня работников СМИ.

«Несомненно физическая культура имеет важную роль в жизни каждого человека и работники СМИ не исключение. Проводя такие мероприятия, мы отдаем дань уважения известным коллегам, которые внесли огромный вклад в развитие отрасли информации. Также надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения» - отметила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Сейдахмет Бердикул (1933-1994) - родился в ауле Каракастек Жамбылского района Алматинской области. В 1956 году окончил факультет журналистики КазГУ. В 1965-1970 годах был редактором «Қазақстан пионері», в 1970-1986 годах редактором газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас алаш»), в 1986-1994 годах возглавлял издательства «Жалын» и «Балауса», стал основателем казахской спортивной журналистики. С 1960 года занимался написанием литературно-художественных произведений. Издан сборник «Острый клинок» на русском языке. Многие произведения были переведены на языки родственных народов. Награжден орденом «Құрмет Белгісі» и медалями.

Первый турнир по мини-футболу был организован в 1994 году после смерти писателя. В этом году он будет проводится в 23-й раз.

В рамках турнира команды будут разделены на несколько групп (по 4 в каждой). Две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд, после чего победители перейдут в плей-офф.