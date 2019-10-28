Турнир по мини-футболу на кубок Посла Казахстана в России прошел в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве прошел ежегодный молодежный турнир по мини-футболу на кубок Посла Республики Казахстана в Российской Федерации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Посольством Казахстана в России при содействии представительства АО «Центр международных программ» в РФ и студенческого объединения «Казальянс».

«Турнир приурочен к Году молодежи в Казахстане и нацелен на расширение и укрепление дружеских связей между двумя странами, в том числе среди студенчества города Москвы, - рассказал советник Посольства Казахстана в России Нурболат Андасов. - В этом году в спортивном состязании приняли участие студенты, обучающиеся на бакалавриате и магистратуре, всего 12 команд из различных столичных вузов».

По итогам упорной борьбы первое место заняла команда Московского государственного университета им. М.Ломоносова, второе - Российского экономического университета им. Г.Плеханова и третье – команда «Авангард» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Первенство проходило по олимпийской системе «на вылет».





Руководитель АО «Центр международных программ» в РФ Асхат Абдумурзаев поблагодарил диппредставительство Казахстана за возможность участия степендиатов «Болашақ» в подобных встречах.

«Сегодня у ребят появилась очередная возможность обзавестись новыми знакомствами и с пользой провести время. Это очень хороший опыт межвузовского взаимодействия, который, как мы надеемся, будет продолжен и в будущем, - сказал А.Абдумурзаев. – В конце ноября этого года мы совместно с Посольством планируем организовать еще одно спортивное совернование «Қазақша күрес», куда также будут приглашены студенты из московских вузов».