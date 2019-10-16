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Турнир по кокпару памяти Наби Момынова: жамбылцы стали первыми
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершился открытый турнир Жамбылской области по кокпару и аударыспақ, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, заслуженного деятеля спорта Наби Момынова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.
Для участия в турнире, проходившем на ипподроме Бектобе, 170 спортсменов прибыли из областей Казахстана и районов Жамбылской области. Им предстояло сразиться в мастерстве в таких видах конного спорта, как кокпар и аударыспак, в соответствии с правилами, утвержденными Ассоциацией национальных видов спорта. Кокпар проходил в двух таймах по 20 минут с перерывом между таймами 10 минут. Участвовали спортсмены в весовых категориях 80 кг, 90 кг и свыше 90 кг.
Как пояснили в спортивном ведомстве, победителем признана команда Жамбылского района Жамбылской области. По словам капитана победившей команды Аскара Есеналиева, удалось выиграть благодаря систематическим и интенсивным тренировкам. «Мы долго готовились, - сказал капитан команды. - Хорошие команды приехали, и игры прошли довольно интенсивно. Мы заняли первое место. Хочу сказать, что у нас в области хорошие кокпаристы».
Победители и призеры турнира памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, заслуженного деятеля спорта Наби Момынова были награждены медалями, кубками, дипломами и ценными призами.
Организаторами выступили управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, Федерация национальных видов конного спорта Жамбылской области.
Отметим, что в Жамбылской области наблюдается огромный интерес к кокпару, популярному не только в Казахстане, но и в мире. С 90-х годов в регионе активно развиваются национальные виды спорта. Соревнования по видам национального конного спорта в жамбылском регионе проводятся систематически. В 2001 году при поддержке местных меценатов были организованы первые профессиональные команды, создан спортивный клуб кокпаристов «Аулие-Ата». Жамбылцы сегодня борются за высокие места на первенствах республики среди взрослых и молодежи на профессиональном и любительском уровнях.
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