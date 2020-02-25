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Турнир по киберспорту завершился в Караганде

25 Февраля 2020 14:45
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Турнир по киберспорту завершился в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде определили чемпионов первого регионального киберспортивного турнира Alaman Cup: Qarag'andy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Центре бокса имени С. Сапиева 23 февраля состоялись финальные игры турнира по киберспорту CS:GO и FIFA 2020 Alaman Cup: Qarag’andy Online CS: GO Qualifications.


Турнир был организован управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области при поддержке АО «Казахтелеком».

По итогам трех матчей победителем в дисциплине FIFA 20 стал преподаватель колледжа информационных технологий КарГТУ Акназар Бексеитов. Он получил денежный сертификат на 75 тыс. тенге.


В дисциплине Counter-Strike: Global Offensive боролись две команды – команда zARLANS из Алматы и команда AEZAKMI из Нур-Султана. Встреча завершилась со счетом 2:0 на картах de_dust2 и de inferno. В результате звание чемпиона завоевала алматинская команда zARLANS. Им вручили сертификат на 300 тыс. тенге и кубок чемпиона.


Напомним, финалу предшествовали открытые квалификации, которые начались с 15 февраля. Всего в отборочных играх участвовали 229 команд по CS:GO и 68 киберфутболистов в FIFA 20.

Турнир Alaman Cup от Qazaq Cybersport Federation продолжит шествие по регионам Казахстана. В планах федерации - проведение турниров в Семее, Шымкенте и Актау. Помимо этого, должен состояться Суперкубок Alaman Cup среди победителей региональных турниров.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт, Цифровой Казахстан, Молодежь,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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