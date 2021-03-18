Турнир по киберспорту проведут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пройдут соревнования по киберспорту. Для соревнований уже придумали отдельный канал и начали регистрацию участников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Соревнования по киберспорту будут проводиться совместно управлением по развитию туризма и спорта Павлодарской области, управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области», - сообщили в управлении образования региона, отметив, что к проекту подключился и один из вузов города.

«Отборочные соревнования пройдут онлайн с 24 марта по четвёртое апреля, - добавили в облоно. - Возраст участников: от десять лет и старше с разрешения родителей. В 16 и более лет разрешение не требуется».