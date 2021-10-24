Турнир по хоккею на кубок министра по ЧС впервые прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 октября в Ледовом дворце Алау Нур-Султана состоялось открытие первого турнира по хоккею с шайбой на кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В торжественном открытии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, руководство и личный состав МЧС, ДЧС Нур-Султана, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, участники соревнований, а также приглашенные гости.

В турнире за кубок соревновались команды ДЧС Нур-Султана, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, а также Управления специализированной службы охраны Северо-Казахстанской области МВД РК.

Хоккей прошел по круговой системе по действующим правилам, 3 тайма по 15 минут, перерыв 3 минуты. В составе каждой команды по 12 игроков.

За ходом игры наблюдал состав судейской коллегии из числа сотрудников отделения профессиональной подготовки спасателей столичного гарнизона, Министерства по ЧС РК.

По итогам игры призовое первое место заняла команда ДЧС Северо-Казахстанской области. Второе место присудили команде Управления специализированной службы охраны Северо-Казахстанской области МВД РК. Команда ДЧС Нур-Султана заняла почетное третье место, а команда ДЧС Актобе заняла четвертое место.

Команды были награждены дипломами, медалями и памятными сувенирами. Чемпионам турнира вручены переходящий кубок и диплом первой степени.