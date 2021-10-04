Турнир по футболу среди диппредставительств и стран-наблюдателей Тюркского совета прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 октября в Нур-Султане на столичном стадионе «Астана Арена» состоялся первый турнир по футболу среди дипломатических представительств и стран-наблюдателей Тюркского совета, а также международных организаций, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие было посвящено Дню сотрудничества тюркоязычных стран и 30-летию Независимости тюркских государств.

Всего в турнире приняли участие 11 команд. Свои команды на соревнования выставили посольства Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, и такие организации, как Международная Тюркская академия, секретариаты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) и Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS). Министерство иностранных дел Республики Казахстан было представлено двумя командами.





С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев.

Блиц – турнир, в котором команды, разделенные на группы, вначале сыграли по круговой системе для определения двух лучших из каждой группы, прошел в бескомпромиссной и упорной борьбе. Достаточно сказать, что уже в одном из полуфиналов победителя пришлось определять лишь при помощи послематчевых пенальти.

В итоге победителем турнира стала команда посольства Венгрии, второе место заняла одна из команд казахстанского внешнеполитического ведомства, а замкнули тройку сильнейших сотрудники Международной Тюркской академии.