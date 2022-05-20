20 Мая 2022 21:03

Турнир по футболу с участием работников 27 рынков проведут в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный акимат совместно с МРЦ «Астана жастары» запустили проект «NS Жас Жігер» для социализации и оказания всесторонней поддержки молодежи категории NEET, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Проект направлен на разъяснение государственных программ для дальнейшего трудоустройства, социализации и развития молодежи категории NEET - молодых людей, которые не учатся и не повышают свою квалификацию.

В рамках этой работы планируется проведение комплекса мероприятий, в том числе организация спортивных турниров с участием знаменитых спорстменов, разъяснительных работ с привлечением известных личностей, социологов и психологов, бесплатное посещение культурно-развлекательных центров молодежью категории NEET.

«При поддержке акимата города Нур-Султан совместно с МРЦ «Астана Жастары« реализуем проект «NS Жас Жігер«. Целью данного проекта является разъяснение госпрограмм среди молодежи рынка, а также организация их досуга, а именно спортивных мероприятий по футболу, баскетболу, волейболу, а также другим видам спорта», - отметила координатор проекта «NS Жас Жігер» Жанар Усенова.

Первым мероприятием в рамках проекта станет турнир по футболу с участием работников 27 рынков столицы.

«Приглашают принять участие в турнире по футболу. Мы работаем на базаре, очень рады, что проводят такой турнир, сейчас собираем команду и надеемся на победу», - отметил житель города Дулат Дархан.

Первый матч турнира состоится 11 июня. С целью изучения потенциала и интереса целевой группы перед соревнованиями проводится обход рынков. В частности, координаторы проекта посещают рынки автозапчастей Улжан, Коктал, Салем, Эталон, Астаналық базар, Самгау, Центральный рынок, Алаш, Шанхай и Амир и другие.

Как сообщалось ранее, Глава государства 10 декабря 2019 года на церемонии закрытия Года молодежи и в начале Года волонтера поручил принять меры по совершенствованию законодательства в сфере государственной молодежной политики.







