Турнир по футболу прошел в новом парке «Денсаулық» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Посвященный памяти коллег, погибших в борьбе с COVID-19, межобластной турнир по мини-футболу среди медицинских работников прошел в Таразе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, к 30-летию Независимости Республики Казахстан в областном центре на пяти гектарах открывается парк здоровья «Денсаулық». Очищена прибрежная зона, возведены памятные стелы, обустроены спортивные площадки для бега, альпийской ходьбы, тенниса, баскетбола, футбола, стрит воркаута. Ветераны жамбылского здравоохранения посадили хвойные деревья. Ожидается, что эта зона станет популярным центром отдыха и оздоровления населения.

На новом ​футбольном поле парка культуры и отдыха «Здоровье» встретились команды медицинских работников городов Шымкента, Алматы и Жамбылской области.

​Как подчеркнули в пресс-службе областного управления здравоохранения, футбольное поле построено по всем нормативным спортивным требованиям собственными силами и средствами медицинских работников.

Старт товарищеского матча команды-участники начали с минуты молчания, почтив память погибших коллег.

Председатель Жамбылского областного филиала РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «Senim», генеральный спонсор турнира Гульмайра Момбекова пожелала участникам удачи и победы.

По результатам турнира первое место заняла команда «Медик» из Жамбылской области. Второе место у футбольной команды «Алатау» города Алматы. На третьем команда врачей города Шымкента и четвертое место у жамбылской футбольной команды «Senim». Все участники награждены специальными медалями и благодарственными письмами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Главный кубок турнира вручен команде врачей Жамбылской области «Медик».

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев поблагодарил гостей - участников команд из Алматы и Шымкента, акцентировав, что сегодняшняя победа посвящена погибшим борьбе с COVID-19 медицинским работникам.

«В парке культуры и отдыха «Здоровье» медицинские работники собственными силами и средствами создали площадку для мини-футбола, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. - Футбол является самым популярным видом спорта в мире. «Игра миллионов» собирает огромное количество болельщиков на стадионах, у экранов телевизоров. В детстве практически все играют в футбол, но в последующем любительским футболом занимаются только те, кто придерживается здорового образа жизни. Этот вид спорта способствует разностороннему физическому развитию человека. А польза его огромна - укрепление сердечно-сосудистой системы, снижение жировых отложений, улучшение мышечного тонуса, повышение гибкости и прочности суставов. Футбол закаляет характер и тренирует самодисциплину, повышает выносливость, воспитывает умение работать в команде и многое другое».

Спикер подчеркнул, что медицинские работники, учитывая роль здорового образа жизни в сохранении здоровья и увеличения продолжительности жизни, личным примером пропагандируют различные виды спорта, сами участвуют в турнирах.

«Развитие физической культуры и спорта всегда было и остается одним из важнейших приоритетов в нашей стране, - отметил Асет Калиев. - Ведь именно здоровая нация является основой сильного государства. Проведение турнира по футболу работниками здравоохранения - хороший пример пропаганды физкультуры и спорта, здорового образа жизни, выполнения стратегических целей госпрограммы развития здравоохранения на 2020 - 2025 годы».

В течение полутора лет мир находится в условиях пандемии COVID-19, и с первых дней медицинские работники находятся на переднем крае борьбы за спасение жизни сограждан, отметил спикер.

«Свою самоотверженность показали врачи, медсестры, младший медперсонал инфекционных стационаров, карантинных и провизорных организаций, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических организаций, а также медицинский персонал, участвующий в противоэпидемических мероприятиях. В этой тяжелой борьбе медицинская общественность Казахстана, в том числе и в Жамбылской области понесла потери своих коллег. Наш турнир по футболу посвящен медицинским работникам, жизнь которых прошла под девизом бескорыстного и самоотверженного служения профессии: «Светя другим, сгораю сам».

Парк здоровья «Денсаулық» создается без использования бюджетных средств - на спонсорские средства и добровольные перечисления однодневного заработка медиков, подчеркнули в ведомстве.