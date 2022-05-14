14 Мая 2022 01:00

Турнир по футболу на Кубок акима города стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Года детей стартовал республиканский турнир по футболу на Кубок акима города Нур-Султан среди юношеских команд 2007-2008 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В церемонии открытия турнира принял участие ряд руководителей учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта города Нур-Султан.

В торжественной обстановке открыл турнир руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам спорта Багдат Данияров.

«Говоря о необходимости создания всех условий для открытия пути подрастающему поколению, Глава государства объявил этот год «Годом детей». Наш Президент выступил с такой инициативой в том числе для того, чтобы приобщить детей к массовому спорту. Сегодняшний турнир, который проводится среди подростков, считаю, является частью этой работы. Наше будущее – вы, сегодняшняя молодежь. Исходя из своего жизненного опыта, я хочу сказать, что лучший всегда покажет себя лучшим, какой бы ни был конкурс или турнир. Поэтому хочу сказать, что будущее страны находится в руках энергичной и активной молодежи», - сказал Багдат Данияров.

Помимо местных юношеских команд в соревнованиях принимают участие шесть команд из Кокшетау, Костаная и Павлодара.

«Кубок акима города Нур-Султан среди юношей мы организуем в Год детей. Для нас большая честь приобщить нашу молодежь к спорту, представлять нашу страну на больших аренах. Турнир – это не только пропаганда здорового образа жизни, но и установление дружеских отношений между командами. Теперь мы планируем провести этот турнир на еще более высоком уровне в следующем году», - сказал руководитель городской школы футбола Динмухамед Курамаев.

На республиканском турнире, который продлится три дня, за Кубок акима поборются около 120 подростков.