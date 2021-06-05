Турнир по дуатлону в честь Международного олимпийского дня состоится в Нур-Султане
Символично, что длина каждой из дистанций связана с датой чествования Международного олимпийского дня – 23.06.2021:
Бег - 6 км = 2 круга по Большому кругу внутри Ботанического сада;
Вело – 23 км = 5 кругов вокруг Ботанического сада по примыкающим по периметру улицам;
Бег – 2021 метров = 1 круг по Большому кругу внутри Ботанического сада.
Выдача номеров в стартовом городке начнется 6 июня с 06:15 утра. Женщины стартуют в 07:00 часов, мужчины – в 7:10.
Напомним, дуатлон будет проводиться в Ботаническом саду со стороны ул. Бухар-жырау, на пересечение с ул. Сауран. При этом будут соблюдены все саннормы.
Пройти регистрацию в качестве участника соревнований можно на сайте www.triathlonnursultan.kz с 10:00 утра 3 июня до 12:00 часов 5 июня, или по достижению лимита участников.
Организатором спортивного мероприятия является Nomad TriClub совместно с Iron Qazaqstan, Федерацией триатлона города Нур-Султан, акиматом города Нур-Султан, КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Нур-Султан», партией «Nur Otan» под эгидой Национального олимпийского комитета.