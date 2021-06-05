Турнир по дуатлону в честь Международного олимпийского дня состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 июня 2021 года в столичном Ботаническом саду состоится турнир по дуатлону «Duathlon Olympic day», посвященный Международному олимпийскому дню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Символично, что длина каждой из дистанций связана с датой чествования Международного олимпийского дня – 23.06.2021:

Бег - 6 км = 2 круга по Большому кругу внутри Ботанического сада;

Вело – 23 км = 5 кругов вокруг Ботанического сада по примыкающим по периметру улицам;

Бег – 2021 метров = 1 круг по Большому кругу внутри Ботанического сада.

Выдача номеров в стартовом городке начнется 6 июня с 06:15 утра. Женщины стартуют в 07:00 часов, мужчины – в 7:10.

Напомним, дуатлон будет проводиться в Ботаническом саду со стороны ул. Бухар-жырау, на пересечение с ул. Сауран. При этом будут соблюдены все саннормы.

Пройти регистрацию в качестве участника соревнований можно на сайте www.triathlonnursultan.kz с 10:00 утра 3 июня до 12:00 часов 5 июня, или по достижению лимита участников.

Организатором спортивного мероприятия является Nomad TriClub совместно с Iron Qazaqstan, Федерацией триатлона города Нур-Султан, акиматом города Нур-Султан, КГУ «Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Нур-Султан», партией «Nur Otan» под эгидой Национального олимпийского комитета.