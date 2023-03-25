Турнир по борьбе «Қазақ күресі» впервые прошел в рамках спартакиады УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В каком предприятии структуры УДП трудятся самые сильные борцы, сегодня выясняли 80 спортсменов подведомственных организаций Управления Делами Президента РК. Турнир по борьбе «Қазақ күресі» был проведен во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в рамках празднования Наурыз мейрамы. Как себя проявили участники соревнований, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Организация спортивных соревнований – добрая традиция в коллективе УДП РК. В течение года сотрудники предприятий принимают активное участие в соревнованиях по волейболу, футболу, настольному теннису и шахматам. Впервые за всю историю корпоративных спартакиад в программу была включена национальная борьба «Қазақ күресі».

«Казахские палуаны хорошо известны на мировой арене, неоднократно прославляли наш флаг и нашу страну. И среди нас живут немало обладателей такой гигантской силы как у Балуан Шолака и Кажымукана Мунайтпасова, просто этих батыров мы не знаем. Многие наши работники увлекаются борьбой в свободное от работы время. Чтобы выявить наших сильнейших борцов и сделать шаг к популяризации одного из самых любимых в народе национальных видов спорта, было решено провести турнир «Қазақ күресі», - отметил заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК Ербол Адаев, открывая соревнование.

Турнир проходил в личном зачете, но по упрощенной программе всего в двух весовых категориях: до 82 кг и свыше 82 кг.

Стоит также отметить, что участники готовились к турниру несколько месяцев и накануне соревнования прошли инструктаж у профессиональных тренеров.

Перед началом соревнования мастер-класс участникам турнира дали юные палуаны Ассоциации «Казақ күресі», продемонстрировав «взрослым спортсменам» основные спортивные приемы.

После этого главный судья соревнования Дамир Бекбосынов еще раз объяснил участникам правила борьбы. В «Қазақ күресі» они, в принципе несложные: в течение пяти минут участники схватки должны уложить соперника на ковер любым способом. Нельзя только пинать противника.

«Если один из двух борцов выходит за круг, избегая борьбы, то он наказывается предупреждением. Допустимы всего три предупреждения, после чего спортсмену засчитывается проигрыш. Предупреждения даются за захват руками за ноги, за захват ниже пояса спортсмена, за избегание схватки и за бросок с колена. Все тактические и технические действия должны делаться в стойке», - объяснил главный судья и дал старт соревнованиям.

Кстати, судить были приглашены профессиональные судьи с международной квалификацией. Так что турнир хоть и был объявлен любительским, прошел на самом высоком уровне.

«Борьба у всех мужчин в крови, поэтому все участники знают все правила и обрадовались возможности принять участие в соревнованиях. Борьба «Қазақ күресі» особенно любима в народе. И Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость популяризации национальных видов спорта. Сегодня в этом зале меряются силой сотрудники всех подведомственных организаций УДП, начиная от грузчиков, водителей, строителей и заканчивая офисными работниками. На рабочем месте мы все батыры, но сегодня есть шанс выявить, действительно, сильнейших. Надеюсь, зрители увидят жаркие схватки и красивую борьбу», – сказал Алихан Жамсатов, руководитель Управления материально-технического обеспечения УДП РК, которое выступило организатором этого турнира.

Через три часа упорной борьбы «на выбывание», определились победители турнира.

В весовой категории до 82 кг: «бронзу» выиграл Амангали Бодаухан (Дирекция государственных резиденций), «серебро» - Райымбек Жупбагамбетов (Дирекция государственных резиденций), а первое место и золотую медаль отвоевал в поединках Дастан Елеухан (Дирекция административных зданий АП).

Среди тяжеловесов, в весовой категории свыше 82 кг, на первую ступень пьедестала почета поднялся Бахтияр Серикбай (Дирекция административных зданий УМТО). Второе место выиграл Нурболат Кулманов (Телерадиокомплекс Президента РК), а третье место - Аман Тугельбай (Дирекция административных зданий АП).

Победителям вручили медали, кубок, денежные призы. Участников соревнования тепло поздравили судьи, организаторы и болельщики.

Главный судья Дамир Бекбосынов подчеркнул, что участники ничем не уступают профессиональным борцам, хотя по факту таковыми не являются.

Он также с удовлетворением отметил, что благодаря поддержке государства борьба «Қазақ күресі» становится по-настоящему массовым видом спорта.

«В Казахстане уже насчитывается свыше 250 тысяч борцов «Қазақ күресі», это неплохой показатель. Особенно радует, что этот вид спорта обретает все большую популярность среди молодежи», - добавил Дамир Бекбосынов.