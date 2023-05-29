Турнир по боксу памяти героя Нацгвардии прошел в Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Улытауской области состоялся открытый турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти героя Национальной гвардии Республики Казахстан рядового Айбата Аманова, который погиб во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спортивном соревновании принимали участие несколько команд из разных регионов страны.

«Айбат до армии любил спорт. Он тренировался дома, создавая самодельные спортивные инвентари. Вместе с сельскими ребятами занимались боксом. У него даже было прозвище «Акула». Спасибо военнослужащим Национальной гвардии, которые пришли на этот турнир, не забывая о сыне. Также хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия», - сказал отец батыра Ербол Аманович.

По словам матери Гульназ Алкеновны, Айбат провожал домашних в столовую, а сам снимал на камеру физическую подготовку в гостиной.

«В такие моменты мы не могли войти в комнату. Перед видеокамерой, после съемки он, потянув за руку, гордился тем, что у него напряженная мускулатура «вот мама, смотри, потрогай» говорил он», - вспоминает она.

Айбат Аманов проходил срочную службу в воинской части 5514 Национальной гвардии г. Талдыкорган. Солдат героически погиб во время трагических январских событии 2022 года. Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Аманов Айбат Ерболович посмертно был награжден орденом «Айбын» III степени.