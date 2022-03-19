Турнир по бильярду среди работников СМИ проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «31 канал» в преддверии праздника Наурыз организовал турнир по бильярду «Жаңа елдің көктемі». В нем принимают участие около 50-ти человек. Это представители средств массовой информации, творческой интеллигенции, и общественные деятели, передает МИА «Казинформ».

Среди участников такие известные казахстанские журналисты и писатели, как Улыкбек Есдаулет, Бакыт Беделхан, Бауыржан Жакып и Алибек Шегебай, а также ветераны отрасли Тлеукабыл Мынжасар, Кайнар Олжай, Арман Скабылулы, Серик Жанболат и другие.

Генеральный директор 31 канала Курманбек Жумагали отметил важность проведения таких мероприятий. Прежде всего, это возможность укрепления связи между несколькими поколениями казахстанских журналистов.

«Кубок 31 канала по бильярду проводится впервые, и мы решили назвать его «Жаңа елдің көктемі». Эта идея пересекается с Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Страна находится на пороге перемен. Казахстанцы сплотились вокруг идеи укрепления государственности. И коллектив 31 канала - не исключение. «Жаңа елдің көктемі» — это символ начала обновления и созидания» - сказал Курманбек Жумагали.

Победителей турнира наградят кубками, медалями и ценными призами. Турнир 31 канала по бильярду станет ежегодным мероприятием.