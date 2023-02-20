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    10:23, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Турнир по бегу на льду в Бурабае собрал экстремальных атлетов из шести стран

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ–Международный турнир по бегу на льду «BURABAY ICE 2023» прошел на территории национального парка Бурабай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу турнира.

    ТОО «Бурабай-Даму» при Управлении делами Президента РК, общественное объединение «Экстремальная Атлетика» и ИП «Rebel Running» совместно провели первый в Казахстане забег на льду.

    19 февраля на курорте Бурабай собрались настоящие фанаты трейлраннинга из регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. В забеге приняло участие более 300 спортсменов из шести стран: Казахстана, России, США, Чехии, Афганистана и Польши.

    Соревнования по бегу прошли на нескольких дистанциях: 7 км, 14 км и 21,1 км, а также скандинавская ходьба – 7 км. Победителями стали: Тимур Артюхин (7 км) г. Алматы, Владимир Экерт (14 км) г. Астана, Юрий Швец (21 км) г. Астана, победителем в скандинавской хотьбе (7 км) – стал Казбек Елюбаев из города Кокшетау.

    «Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, привелчение туристов к нашему краю. Соревнование стало первой и единственой в Казахстане экстремальной гонкой на льду. Мероприятие прошло очень захватывающе и интересно. Конечно для спортсменов-любителей испытание сегодня было непростым. В этом году компании «Бурабай даму» исполняется 8 лет, в связи с этим в текущем году будет проводится больше подобных мероприятий», - отметил начальник отдела маркетинга ТОО «Бурабай даму» Шынгыс Оразалин.


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