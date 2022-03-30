Турнир памяти погибших при исполнении служебного долга провели полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе прошёл турнир по волейболу памяти погибших сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В спортивном комплексе «Динамо» состоялся турнир по волейболу, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Турнир также был приурочен к 30-летию со дня образования казахстанской полиции», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В состязаниях принимали участие 15 команд, в составе которых были сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.

По итогам соревнований третье место заняла команда департамента Пограничной службы КНБ РК Жамбылской области, второе - команда департамента КНБ.

На первую ступеньку пьедестала почета поднялась команда департамента полиции.

Награды получили и отдельные участники в номинациях «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший связующий».

В номинации «За волю к победе» отличилась команда воинской части № 5513 Национальной гвардии РК. Наградами отмечены также судьи турнира.

Победителей награждали начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин и начальник ДКНБ по Жамбылской области Нурлан Карибжанов.

«Игроки показали зрелищную и напряженную борьбу. Такие встречи в неформальной обстановке помогают укреплять командный дух. Хотя выступали спортсмены разного уровня подготовки, но от этого игра не теряла эмоционального накала. В этот день участники также чествовали сотрудников правоохранительных органов, проявивших мужество при исполнении служебного долга. Они героически противостояли преступникам, встав на защиту покоя и мира простых граждан», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.