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    14:30, 30 Март 2022 | GMT +6

    Турнир памяти погибших при исполнении служебного долга провели полицейские в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе прошёл турнир по волейболу памяти погибших сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В спортивном комплексе «Динамо» состоялся турнир по волейболу, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Турнир также был приурочен к 30-летию со дня образования казахстанской полиции», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    В состязаниях принимали участие 15 команд, в составе которых были сотрудники правоохранительных органов и силовых структур.

    По итогам соревнований третье место заняла команда департамента Пограничной службы КНБ РК Жамбылской области, второе - команда департамента КНБ.

    На первую ступеньку пьедестала почета поднялась команда департамента полиции.

    Награды получили и отдельные участники в номинациях «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший связующий».

    В номинации «За волю к победе» отличилась команда воинской части № 5513 Национальной гвардии РК. Наградами отмечены также судьи турнира.

    Победителей награждали начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин и начальник ДКНБ по Жамбылской области Нурлан Карибжанов.

    «Игроки показали зрелищную и напряженную борьбу. Такие встречи в неформальной обстановке помогают укреплять командный дух. Хотя выступали спортсмены разного уровня подготовки, но от этого игра не теряла эмоционального накала. В этот день участники также чествовали сотрудников правоохранительных органов, проявивших мужество при исполнении служебного долга. Они героически противостояли преступникам, встав на защиту покоя и мира простых граждан», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    МВД РК Спорт Регионы Казахстана Жамбылская область Правоохранительные органы
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