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Турнир памяти Бексеита Тюлькиева по таеквондо проходит в Таразе
17 Июня 2022 19:00

Турнир памяти Бексеита Тюлькиева по таеквондо проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе проходит открытый турнир среди детей, кадетов, юношей и взрослых, посвященный памяти первого президента Казахстанской федерации таеквондо (WT) Бексеита Тюлькиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В этом году в традиционном турнире, который проводится уже в восьмой раз, участие принимают 375 таеквондистов из 10 регионов нашей страны.

Бексеит Тюлькиев был первым президентом Казахстанской федерации таеквондо с начала ее основания (1991 год), он является обладателем черного пояса (V дан).


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