Турнир NFC 36 в Алматы стартовал с победы казахстанского супертяжа нокаутом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал турнир по смешанным единоборствам NFC 36 от казахстанского промоушена Naiza Fighting Championship, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Предварительный кард турнира открылся поединком супертяжелого веса между казахстанцем Айболатом Муратулы (до боя — 1-4) и грузинским файтером Сосланом Гасиеви (до боя — 6-3). Бой был рассчитан на три раунда, но завершился еще до конца первой пятиминутки победой Муратулы техническим нокаутом (удары).
Таким образом, Муратулы одержал вторую победу в профессиональной карьере при четырех поражениях, а Гасиеви проиграл в четвертый раз.
Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона NFC в легком весе, казахстанца Ильдара Кудайбергенова (4-0) его соотечественника Серикбая Ходжабаева (11-5).
- Алматы примет чемпионат Азии по гандболу среди молодёжи
- 17-летняя Бибисара Асаубаева завоевала «серебро» на ЧМ-2021 по рапиду
- «Барыс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в Нур-Султане
- Жанибек Алимханулы номинирован на звание «Прорыв года»
- Спорткомплекс для лиц с ограниченными возможностями построят в Актобе
- Пятый хоккейный комплекс построили в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана