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Турнир NFC 36 в Алматы стартовал с победы казахстанского супертяжа нокаутом

29 Декабря 2021 16:47
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Турнир NFC 36 в Алматы стартовал с победы казахстанского супертяжа нокаутом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал турнир по смешанным единоборствам NFC 36 от казахстанского промоушена Naiza Fighting Championship, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Предварительный кард турнира открылся поединком супертяжелого веса между казахстанцем Айболатом Муратулы (до боя — 1-4) и грузинским файтером Сосланом Гасиеви (до боя — 6-3). Бой был рассчитан на три раунда, но завершился еще до конца первой пятиминутки победой Муратулы техническим нокаутом (удары).

Таким образом, Муратулы одержал вторую победу в профессиональной карьере при четырех поражениях, а Гасиеви проиграл в четвертый раз.
Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона NFC в легком весе, казахстанца Ильдара Кудайбергенова (4-0) его соотечественника Серикбая Ходжабаева (11-5).

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