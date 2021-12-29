Турнир NFC 36 в Алматы стартовал с победы казахстанского супертяжа нокаутом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал турнир по смешанным единоборствам NFC 36 от казахстанского промоушена Naiza Fighting Championship, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Предварительный кард турнира открылся поединком супертяжелого веса между казахстанцем Айболатом Муратулы (до боя — 1-4) и грузинским файтером Сосланом Гасиеви (до боя — 6-3). Бой был рассчитан на три раунда, но завершился еще до конца первой пятиминутки победой Муратулы техническим нокаутом (удары).

Таким образом, Муратулы одержал вторую победу в профессиональной карьере при четырех поражениях, а Гасиеви проиграл в четвертый раз.

Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона NFC в легком весе, казахстанца Ильдара Кудайбергенова (4-0) его соотечественника Серикбая Ходжабаева (11-5).