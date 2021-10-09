Турнир «Мастерс» в США: Путинцева победила Рыбакину в казахстанском дерби

ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - В матче второго раунда турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе на корте встретились две сильнейшие казахстанские теннисистки, 16-я ракетка мира Елена Рыбакина и 43-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

43-я ракетка мира во втором раунде соревнований BNP Paribas Open (США) обыграла свою соотечественницу, занимающую 16-е место мирового рейтинга, - 6:2, 7:6 (7:5).

Год назад в Риме на грунте Рыбакина упустила победу над Путинцевой, ведя в счете по ходу поединка. Для выявления победительницы казахстанкам понадобилось три сета. Поклонники тенниса ожидали похожего сценария и в Индиан-Уэллсе. И на этот раз матч получился зрелищным.

За 1 час и 59 минут матча Юлия сделала три двойные при подаче и реализовала четыре брейка. Тогда как Елена три раза подала навылет, допустила двойную и реализовала два брейк-пойнта. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Юлии.

В третьем раунде Путинцева сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.