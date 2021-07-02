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    14:36, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Турнир «Казахстан Барысы» покажут  в прямом эфире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут турнир «Казахстан Барысы» в прямом эфире, передает МИА «Казинформ».

    В этом году состязания приурочены 30-летию Независимости Республики Казахстан и 150-летию Кажымукана Мунайтпасова. В турнире примут участие 37 палуанов, прошедших отбор.

    Состязания пройдут по правилам, утвержденным Ассоциацией Qazaq kuresi. Для придания соревнованиям динамики, время боя спортсменов сократилось с пяти до четырех минут, дополнительное время - с двух до одной минуты.

    Призовой фонд «Қазақстан барысы» остался прежним. Победитель получит 25 000 000 тенге и переходящий символ – золотой тайтұяқ. Обладателю второго места вручат 5 500 000 тенге, палуан, занявший третье место, получит 1 800 000 тенге.

    Турнир «Қазақстан Барысы» пройдет 4 июля во Дворце «Жекпе-жек» в городе Нур-Султане.

    Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 13:00 по столичному времени, а телеканал «Qazaqstan» покажет финальные бои турнира, начиная с 17:00.


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