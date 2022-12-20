Турнир имени Ильи Ильина пройдет в Астане

20 Декабря 2022, 16:16

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - 21-22 декабря в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» в Астане (Туран, 59) пройдет показательный турнир по силовым видам спорта «ILYIN IRON CUP», инициатором и организатором которого выступил казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«ILYIN IRON CUP» - уникальное спортивное событие, в рамках которого около 200 профессиональных атлетов из Казахстана и стран ближнего зарубежья будут бороться за право называться лучшими в таких дисциплинах как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Церемония открытия турнира состоится 21 декабря в 10:00.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Ольга Рыпакова, генеральный директор компании G-PARK Габит Сатмагамбетов, основатель и генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов и другие.

Как отметил Илья Ильин, основной целью турнира является – продвижение массового спорта в стране.

«Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов - сильнейших спортсменов в своем направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода «мини-олимпиаду» для «железных» единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья, собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту. Это один из первых моих крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры и надеюсь, что наш «Iron Cup» не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником», - поделился И.Ильин.

Мероприятие проводится в рамках концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата города Астаны и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.