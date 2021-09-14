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    09:35, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Турнир четырех континентов по фигурному катанию в 2022 году отменен в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Турнир четырех континентов по фигурному катанию в 2022 году отменен в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), передает МИА «Казинформ».

    Как говорится в сообщении ISU, Китайская федерация фигурного катания и оргкомитет приняли данное решение из-за ограничений, связанных с пандемий коронавируса.

    Турнир четырех континентов по фигурному катанию должен был состояться с 17 по 22 января 2022 года в Тяньцзине.

    Теги:
    Спорт Китай Фигурное катание Мировые новости
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