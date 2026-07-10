Бизнес на корте: турнир Beeline Open в Шымкенте объединил предпринимателей, топ-менеджеров и партнеров

На кортах Beeline Arena в Шымкенте состоялся первый любительский теннисный турнир Beeline Open. Соревнования объединили более 40 участников, включая ведущих предпринимателей, IT-директоров и руководителей региональных компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

На один день теннисные корты Шымкента превратились в площадку для уникального нетворкинга «без галстуков». Сменив строгие деловые костюмы на спортивную форму, бизнес-партнеры Beeline соревновались в непринужденной, но по-спортивному азартной обстановке.

Главной особенностью турнира стала максимальная вовлеченность организаторов. В матчах наравне со всеми участниками ракетку в руки взял исполнительный директор Enterprise Co (входит в холдинг Beeline Казахстан) Рауан Кабдрахимов. Он напрямую пообщался с партнерами и подчеркнул, что Beeline более 15 лет системно инвестирует в развитие казахстанского тенниса. Новый любительский формат призван укрепить связи внутри делового сообщества.

Фото: Beeline Kazakhstan

— Beeline системно поддерживает Федерацию тенниса Казахстана уже долгие годы — на моей памяти, с 2010 года. Ежегодно компания выступает партнером профессиональных турниров, а турнир в Шымкенте стал нашей новой инициативой. Для нас это возможность поддержать развитие любительского тенниса и одновременно укрепить отношения с действующими и будущими партнерами через спорт, — отметил Рауан Кабдрахимов.

Турнир стал не только спортивным событием, но и площадкой для делового общения. В перерывах между матчами участники обсуждали вопросы сотрудничества и обменивались опытом. Многие региональные компании используют цифровые решения оператора в своей работе.

Beeline Business сегодня предлагает более 40 продуктов по восьми ключевым направлениям. Портфель компании давно перерос привычную мобильную связь и включает проекты в сфере GovTech, системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, интеллектуальные решения Smart Water, облачные сервисы, дата-центры, спутниковую связь и многое другое.

Компания строит собственный крупный дата-центр Hyper Cloud в Алматы и предоставляет облачные сервисы как на базе собственной инфраструктуры, так и в партнерстве с Microsoft Azure и Amazon Web Services. Еще одно важное направление — спутниковая связь. Beeline является официальным реселлером Starlink для B2B в Казахстане. Один из реализованных проектов — обеспечение связью территории площадью 8,5 тысячи гектаров для агрокомпании «Харвест Агро Холдинг» в Кызылординской области.

Фото: Beeline Kazakhstan

Что касается развития самого турнира, то уже в этом году Beeline планирует провести еще три этапа — в Алматы, Караганде и Астане, а в следующем году расширить географию проекта.

О пользе спорта для выстраивания доверительных отношений рассказал руководитель ТОО «ALGORITHM & CO» Руслан Кескенбаев. Его предприятие использует M2M SIM-карты для передачи данных телеметрии и GPS-мониторинга.

— С компанией Beeline мы сотрудничаем уже много лет, раньше участвовали в корпоративном турнире по боулингу. Сегодня у меня первый опыт игры в большой теннис, и сразу — на турнире. Решил попробовать свои силы и посмотреть, что из этого получится. Такие встречи действительно объединяют: это отличная возможность познакомиться с коллегами, увидеть давних партнеров и обсудить рабочие вопросы в спокойной, неформальной обстановке. Неформальное общение помогает выстраивать более доверительные отношения как с менеджерами, так и с руководством компании, — говорит Руслан Кескенбаев.

Проведение соревнований на юге страны подчеркивает высокий статус местной спортивной базы.

Директор шымкентского филиала Федерации тенниса Казахстана Адилет Пиримкулов отметил, что инфраструктура Beeline Arena готова к приему гостей любого уровня. По его словам, центр является одним из крупнейших в Центральной Азии: здесь регулярно проходят международные соревнования, а недавно состоялись отборочные этапы Billie Jean King Cup Juniors и Davis Cup Juniors для стран Азии и Океании с участием сборных из 16 государств.

Казахстанская юношеская команда заняла второе место и пробилась на чемпионат мира.

— Мы рады, что этот масштабный проект стартовал именно в Шымкенте. Федерация всегда поддерживает любительский спорт, а наш теннисный центр готов принимать соревнования как республиканского, так и мирового уровня. При этом мы разрушаем стереотип о недоступности тенниса: детские групповые занятия стоят от 15 тысяч тенге в месяц, а экипировку для малышей федерация предоставляет бесплатно, — сообщил Адилет Пиримкулов.

Фото: Beeline Kazakhstan

Турнир в Шымкенте в очередной раз показал, что Beeline Business стремится развивать отношения с партнерами не только в рамках делового сотрудничества.

После завершения матчей победители и призеры получили памятные кубки и подарки, однако главным итогом встречи для большинства участников стали новые деловые знакомства и возможность продолжить общение уже за пределами спортивной площадки.