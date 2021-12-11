Турнир «Байқоңыр барысы-2021» среди спортсменов республики провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь празднования 30-летия Независимости Казахстана акиматом столичного района Байконыр был проведен турнир по қазақ күресі «Байқоңыр барысы-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Спортивные состязания прошли в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в жилом массиве Өндіріс. На площадке комплекса собрали 24 спортсмена из разных регионов страны.

В состязаниях приняли участие такие именитые спортсмены, как чемпион Азии Айбат Сейтен, обладатели титула «Әскер Барысы» Олжас Шынкеев и Алибек Зекенов, «Ақмола облысы барысы» Кайрат Махтин, «Павлодар барысы» Мухтар Далелханулы, «Туркестан барысы» Токтарбек Айдарбеков, «Еуразия барысы» Айбол Айтбек, «Сыр барысы» Нурым Салимгереев, серебряный призер международного турнира «Әлем барысы» Максат Исагабылов.

Победителем турнира «Байқоңыр барысы-2021» стал столичный палуан Айбат Сейтен, серебро состязаний выиграл Мухтар Далелханулы из Павлодарской области, бронзу – Айтбек Айбол из Жамбылской области.

«Я принимал участие в 2019 году в первом турнире «Байқоңыр барысы», тогда я стал победителем. И тогда соревнования проходили на высоком уровне. Участвую во второй раз, очень сильные спортсмены приехали, среди них и чемпионы мира и Азии, соперники подготовленные. Борцы в весовой категории свыше 90 кг боролись за титул победителя. Это очень хорошая инициатива акимата района «Байконыр» провести такой турнир. Пусть он организовывается ежегодно и растет вместе со спортсменами», - сказал победитель «Байқоңыр барысы-2021» Айбат Сейтен.

Турнир «Байқоңыр барысы-2021» направлен на развитие массового спорта, популяризацию национального вида спорта қазақ күресі среди молодых спортсменов района и пропаганду здорового образа жизни.

«Сегодня провели открытый турнир по қазақ күресі. Свыше 20 спортсменов республики приняли в нем участие, как молодые, так и чемпионы мира и Азии. В Казахстане и столице проявляется очень большой интерес к этому виду спорта, поэтому такие турниры – это большая поддержка наших спортсменов. Они могут проявить себя и испытать свои силы и возможности. Тем более в Нур-Султане акиматом такой спорткмоплекс выстроен, здесь мы можем проводить спортивные мероприятия на высоком уровне», - отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев.

«В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан для жителей жилого массива Өндіріс был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь есть пункт полиции, три тренировочных зала, отделение ЦОНа, в скором времени появится филиал «Казпочты». Комплекс могут посещать до 40 тысяч жителей жилого массива, здесь пропагандируется здоровый образ жизни и массовый спорт. Отрадно, что именно здесь мы сегодня провели большой турнир «Байқоңыр барысы-2021». Для наших подрастающих спортсменов это возможность набраться опыта у именитых палуанов, которые прославляют страну на мировых спортивных площадках», - отметил аким столичного района Байконыр Нурбол Нурсагатов.







