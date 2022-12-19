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Турнир Batyrs’ Battle прошел в столице

19 Декабря 2022, 21:51
Турнир Batyrs’ Battle прошел в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В легкоатлетическом комплексе Qazaqstan в Астане прошел турнир Batyrs' Battle, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Batyrs’ Battle – это многоборье, пропагандирующее здоровый образ жизни. Необычный проект был впервые реализован в 2007 году. Основная цель сегодняшнего мероприятия – продолжить и популяризовать среди населения методы тренировочного процесса Кажымукана и Балуана Шолака» - сказал на церемонии открытия заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев.

По словам организаторов, конкурс представляет собой проект, который знакомит детей и молодежь с историей казахского народа, дает возможность старшему поколению поделиться своими знаниями и опытом. Здесь каждый может проявить свои силы и способности. Цель турнира не в том, чтобы выиграть или проиграть. Суть в том, чтобы на арене продемонстрировать свои силы.


В соревновании, состоящем из пяти раундов, приняли участие 10 борцов. Они не только поднимали мешки, стоявшие перед сценой, но и согласно правилам участвовали в поясной борьбе, поднимали бревна, камни, сгибали металлический стержень. После каждого раунда судейская коллегия присваивала участникам определенное количество очков и определяла сильнейших.

По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, дипломами.

Фото: gov.kz





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