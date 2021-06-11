Турникеты и тревожные кнопки устанавливают в школах Шахтинска

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Шахтинске наряду с обновлением внешнего и внутреннего вида зданий школ и благоустройством их территорий начаты работы по установке турникетов и монтажу металлоискателей, а также тревожных кнопок, передает МИА «Казинформ».

Так, с 1 июня идут работы на пришкольной территории ОШ №6. К 25 августа там должны быть большие площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка из тартана, а также детские тренажёры.

Стартовал и ремонт в школе-гимназии №5. Работы на этом объекте начаты ещё в прошлом году: построен стадион с хоккейным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками, тренажёрами и мини-парком с искусственным ландшафтом. Второй этап предполагает обновление спортивного зала.

Также в городе начат ремонт пищеблоков организаций среднего образования. Помещения будут оснащены новым оборудованием для приготовления пищи и устройствами вентиляции воздуха.

Кроме того, этим летом продолжится облагораживание фасадов организаций образования. В надлежащий вид будут приведены лицевые стороны первых этажей общеобразовательных школ №4 и 9.

«Новшеством благоустройства общеобразовательных объектов можно по праву назвать ремонт школьных гаражей. Также будут приобретены школьные автобусы, благодаря чему у учащихся Шахтинского региона появится возможность осуществлять экскурсионные и другие бесплатные выезды. Школы, не имеющие собственных гаражей, смогут пользоваться гаражными помещениями, расположенными на территории Дворца школьников, которые также будут отремонтированы в ближайшие три года», – отметил руководитель Отдела образования города Шахтинска Николай Онсович.

В ОШ №2 будут заменены стеклопакеты, в шестой школе завершается ремонт актового зала. Своей очереди на благоустройство этим летом ожидает входная группа ОШ №7, а также системы водоотведения и канализации в школах №3 и 9.

В прошлом году при ОШ №3 был открыт Центр инклюзивного образования. В этом году будет сделан ремонт внутренней части здания. В 2022 году на базе этой организации планируется открытие психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

«Благодаря такому учреждению станет возможным пройти без отрыва от учёбы необходимое обследование и скорректировать учебный процесс детям с нарушениями в развитии (в психическом либо физическом плане), а также имеющим поведенческие проблемы. К началу нового учебного года свои двери распахнут и три новых ресурсных центра по развитию инклюзивного образования: в ОШ №2 п. Шахан, в ОШ №11 п. Новодолинский и в ОШ №7 г. Шахтинска. В долгосрочных планах мы хотим открыть инклюзивные центры во всех 12 школах нашего региона», – добавил Николай Онсович.

Кроме того, и в дошкольных учреждениях Шахтинска идут текущие или косметические ремонты.