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Туркменистан выразил поддержку Казахстану

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Января 2022, 07:45
Туркменистан выразил поддержку Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор и.о. Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Заместителем Председателя Кабинета Министров - Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы Р.Мередов передал слова поддержки Президента Г.Бердымухамедова в адрес Президента К.Токаева и подтвердил о готовности Туркменистана оказать любую необходимую помощь казахстанскому народу. Он выразил уверенность в скорейшей нормализации ситуации в Казахстане.

М.Тлеуберди проинформировал о текущей ситуации в стране и принимаемых усилиях руководства РК по стабилизации обстановки, а также выразил слова искренней благодарности за поддержку братского Туркменистана.


МИД РК   Туркменистан  
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