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Туркменистан вступает в новый этап партнерства со странами Тюркского совета – Вепа Хаджиев

16 Ноября 2021 17:50
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Туркменистан вступает в новый этап партнерства со странами Тюркского совета – Вепа Хаджиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туркменистан вступает в новый этап партнерства со странами Тюркского совета. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из важнейших направлений внешней политики Туркменистана является дальнейшее развитие и укрепление отношений с соседними странами, с которыми Туркменистан соседствует. Я имею в виду, региональное соседство. Безусловно, немаловажное место во внешней политике Туркменистана занимает дальнейший поиск возможностей расширенной экономической, социальной и политической интеграции в рамках существующих региональных форматов либо региональных организаций и международных структур. Вы знаете, что члены Совета сотрудничества тюркских государств находятся в непосредственной близости от Туркменистана. Нас связывают глубокие исторические, языковые, этнические, культурно-гуманитарные связи. Наряду с этим, страны-члены данного совета являются, как я и говорил, соседями Туркменистана, нас связывают также и очень тесные торгово-экономические, транспортно-энергетические взаимодействия, совместные проекты и коридоры. Я хочу сказать, что решение о более активном участии в работе Саммита глав государств объясняется именно такими предпосылками», – сказал Вепа Хаджиев.

Замминистра сообщил, что, по словам Президента Гурбангулы Бердымухамедова, участие в прошедшем саммите сыграло решающую роль в принятии решения о вступлении Туркменистана в Тюркский совет в качестве страны-наблюдателя. Это важное событие, которое знаменует начало качественно нового этапа взаимодействия с государствами-тюркского мира. Туркменистан и ранее активно сотрудничал с государствами-членами Тюркского совета, на двусторонней основе, и в рамках различных международных структур.

«Сегодня мы вступаем в новый этап партнерства со странами Тюркского совета в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках нового формата. В ходе саммита Глава государства изложил основные позиции по участию нашей страны в данной организации в качестве наблюдателя, а также приоритетные векторы нашей совместной работы. Было отмечено, что наша страна является сторонником укрепления связей между братскими народами и странами. Она является сторонником скоординированного подхода к стоящим перед международным сообществом задачам, что особенно актуально в свете происходящих сегодня в мире неоднозначных процессов, серьезных вызовов и перемен», – отметил Вепа Хаджиев.

VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

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#Туркменистан   #Тюркский мир  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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