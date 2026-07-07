Туркменистан покажет ахалтекинских лошадей на Чемпионате мира по конному спорту в Нидерландах

Легендарная ахалтекинская лошадь — одна из древнейших и самых изящных пород в мире — станет главным символом международного чемпионата, который пройдет 4-6 сентября в Нидерландах и будет посвящен богатому конному наследию Туркменистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Международный чемпионат красоты ахалтекинских лошадей состоится в сентябре в конноспортивном центре Peelbergen Equestrian Centre в городе Кроненберг (Нидерланды) под девизом «Золотое наследие. Бесконечный дух».

Ахалтекинская лошадь, известная своим характерным золотистым отливом, выносливостью и грацией, будет представлена вместе с туркменской культурой, традиционными ремеслами и многовековыми традициями коневодства.

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Эта порода считается живым символом культурного наследия Туркменистана, олицетворяя красоту, благородство, стойкость и богатую историю страны.

Организаторами мероприятия выступают Государственное объединение «Түркмен атлары» совместно с Европейской ассоциацией ахалтекинских лошадей. Чемпионат пройдет в год, который в Туркменистане проходит под девизом «Туркменистан — Родина прекрасных ахалтекинских скакунов».

Кадр из видео

Как сообщает turkmenistaninfo.gov.tm, в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий, посвященный подготовке к этому уникальному мероприятию.

Кадр из видео

Это первый чемпионат мира такого масштаба, организованный Туркменистаном. Его цель — повысить международный престиж ахалтекинской породы. В стране эти лошади считаются национальным достоянием и предметом особой гордости.

Чемпионат призван не только продемонстрировать уникальные качества «небесных» скакунов, но и укрепить культурные и спортивные связи Туркменистана со странами Европейского союза.

Кадр из видео

Трехдневная программа включает конные соревнования, международный конкурс красоты ахалтекинских лошадей, научную конференцию по вопросам сохранения и популяризации породы, а также выставки, посвященные туркменской культуре, ремеслам и традициям. Одними из главных событий станут выступления Национальной группы конных игр «Галкыныш» и артистов Государственного цирка Туркменистана.

Напомним, год назад в Астане родилась кобыла ахалтекинской породы, которой Глава государства дал имя Ақжан.

Кроме того, около полугода назад поголовье ахалтекинских скакунов пополнила кобыла буланой масти, которую Президент назвал Ақниет.