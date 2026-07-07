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    Туркменистан покажет ахалтекинских лошадей на Чемпионате мира по конному спорту в Нидерландах

    Легендарная ахалтекинская лошадь — одна из древнейших и самых изящных пород в мире — станет главным символом международного чемпионата, который пройдет 4-6 сентября в Нидерландах и будет посвящен богатому конному наследию Туркменистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туркменистан покажет ахалтекинских лошадей на Чемпионате мира по конному спорту в Нидерландах
    Кадр из видео

    Международный чемпионат красоты ахалтекинских лошадей состоится в сентябре в конноспортивном центре Peelbergen Equestrian Centre в городе Кроненберг (Нидерланды) под девизом «Золотое наследие. Бесконечный дух».

    Ахалтекинская лошадь, известная своим характерным золотистым отливом, выносливостью и грацией, будет представлена вместе с туркменской культурой, традиционными ремеслами и многовековыми традициями коневодства.

    Ахалтекинская лошадь
    Кадр из видео

    Эта порода считается живым символом культурного наследия Туркменистана, олицетворяя красоту, благородство, стойкость и богатую историю страны.

    Организаторами мероприятия выступают Государственное объединение «Түркмен атлары» совместно с Европейской ассоциацией ахалтекинских лошадей. Чемпионат пройдет в год, который в Туркменистане проходит под девизом «Туркменистан — Родина прекрасных ахалтекинских скакунов».

    Туркменистан покажет ахалтекинских лошадей на Чемпионате мира по конному спорту в Нидерландах
    Кадр из видео

    Как сообщает turkmenistaninfo.gov.tm, в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий, посвященный подготовке к этому уникальному мероприятию.

    Ахалтекинская лошадь
    Кадр из видео

    Это первый чемпионат мира такого масштаба, организованный Туркменистаном. Его цель — повысить международный престиж ахалтекинской породы. В стране эти лошади считаются национальным достоянием и предметом особой гордости.

    Чемпионат призван не только продемонстрировать уникальные качества «небесных» скакунов, но и укрепить культурные и спортивные связи Туркменистана со странами Европейского союза.

    Ахалтекинская лошадь
    Кадр из видео

    Трехдневная программа включает конные соревнования, международный конкурс красоты ахалтекинских лошадей, научную конференцию по вопросам сохранения и популяризации породы, а также выставки, посвященные туркменской культуре, ремеслам и традициям. Одними из главных событий станут выступления Национальной группы конных игр «Галкыныш» и артистов Государственного цирка Туркменистана.

    Напомним, год назад в Астане родилась кобыла ахалтекинской породы, которой Глава государства дал имя Ақжан.

    Кроме того, около полугода назад поголовье ахалтекинских скакунов пополнила кобыла буланой масти, которую Президент назвал Ақниет.

    Конный спорт Культура Видео Животные Нидерланды Центральная Азия Туркменистан
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор