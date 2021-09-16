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    09:08, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

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    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Согласно процедурам вступления в ВТО, этот вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания Генерального совета организации.

    В Ашхабаде уверены, что получение статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации будет способствовать развитию национальной экономики страны.


    Теги:
    ВТО Экономика Мировые новости Туркменистан
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