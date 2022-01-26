Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Туркестанские врачи чудом спасли мать с младенцем

    26 Января 2022, 22:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Женщина на 28 неделе беременности в крайне тяжелом состоянии была доставлена скорой помощью в ОПЦ №3 г. Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    По словам врачей, из-за судорог у женщины сформировалась легочная аспирация, которая переросла в аспирационную пневмонию. Как выяснилось, тяжёлая форма тромбоцитопении была выявлена у 21-летней жительницы города ещё во время регистрации на учёт. На консилиуме врачи женщину предупредили о возможных последствиях.

    Она неоднократно получала лечение. Как отметили врачи, иммунная тромбоцитопения во время беременности является формой аутоиммунного заболевания, которое затрудняет беременность и роды.

    Но врачи, несмотря на такое тяжелое состояние пациента и период вынашивания плода, сумели спасти мать и младенца.

    «При УЗИ-исследовании сразу было видно, что состояние тяжелое. Нужно было спасать сразу две жизни. Для этого, прежде всего, необходимо было принять незамедлительное решение. В целях сохранения жизни матери, по жизненным показаниям была проведена операция. Предварительно было получено согласие от супруга на операцию. Учитывая, что у пациента высок риск повторного кровотечения, ему сделали специальные швы. Это специальные швы, которые используются в рисках повторных операций, то есть так называемая «восьмерка» в медицине. Таким образом, этот тип шва используется специально, чтобы избежать повторной операции при возникновении инцидента, когда требуется повторная операция. Эти швы имеют специальные показания, т. е. поскольку у пациента тромбоцитопения, то шов держится до 10-11 дней. Хочу отметить, что будущая мама, планирующая родить ребенка или женщина, у которой наступила очередная беременность, должна серьезно относиться к своему здоровью. Хочу сказать каждому родителю, который воспитывает дочку, что вы растите будущую маму и поэтому вы должны проявлять к ней особую заботу», - сказал главный врач ОПЦ №3 города Туркестана Нуржан Махмутов.

    На данный момент молодая мама и ребенок находятся под пристальным наблюдением врачей. По словам врачей, вес ребенка должен прийти в соответствующую норму. А матери нужна моральная поддержка, уход и полноценное питание.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Здравоохранение Общество Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Быть или не быть: почему медики настаивают на запрете вейпов и бывают ли они безвредными
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Красноармейка
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус