РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Туризм, спорт и национальные традиции: как проводят досуг столичные школьники

    В столичной школе-лицее №59 продолжает работу пришкольный лагерь. Второй сезон к ряду ежедневно здесь проходят интересные разноплановые мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    как проводят досуг столичные школьники
    Фото: акимат Астаны

    Так, в пришкольном лагере состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «Біз – салауатты өмір салтын қолдаймыз!» в рамках месячника к Международному дню борьбы с наркоманией.

    «В этом году мы активно внедряем туристическую составляющую в нашу работу. Участвуя в подобных мероприятиях, дети осваивают новые навыки и с пользой проводят время. Сейчас отряды пришли на локацию «туризм». Здесь у нас канаты, карабины, верёвки — дети учатся вязать узлы», — рассказала начальник пришкольного лагеря Айжан Саканова.

    Учитель физкультуры Дархан Наурызбаев объяснил, как проходит занятие по турнавыкам.
    «У нас занятие по спортивному туризму. Мы изучаем его элементы. Сейчас — первый этап, маятник: дети прыгают по разметке. А это — «мышеловка»: нужно проползти, ничего не задев», — пояснил преподаватель.

    В это же время в спортзале проходили соревнования в форме игры по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара», где школьники одновременно подтягивали знания по математике. Так в школе реализуется междисциплинарный подход — в игре объединили физкультуру, математику и смекалку.

    На одной из локаций дети играли в «Алтын сақа». Цель этой игры — привить любовь к национальным видам спорта. Она развивает координацию и моторику рук. В неё могут играть как дети, так и взрослые.

    «Первый сезон у нас был со 2 по 13 июня. А с 16 по 27 июня начался второй. Пока запланированы два сезона, но если будут желающие — проведём и третий. Наша работа реализуется по нескольким направлениям: учащиеся получают полезные навыки, подтягивают школьную программу и при этом отдыхают, совмещая приятное с полезным. В течение десяти дней они участвуют в самых разных мероприятиях. Также лагерь посещают двое детей с инклюзией», — добавила Айжан Саканова.

    В лагере организована разноплановая деятельность. В кружках арт-направления дети работают с глиной — действует гончарная мастерская, проводятся занятия по рисованию.

    Теги:
    Регионы Лето Астана Отдых школа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают