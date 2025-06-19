Туризм, спорт и национальные традиции: как проводят досуг столичные школьники

Так, в пришкольном лагере состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «Біз – салауатты өмір салтын қолдаймыз!» в рамках месячника к Международному дню борьбы с наркоманией.

«В этом году мы активно внедряем туристическую составляющую в нашу работу. Участвуя в подобных мероприятиях, дети осваивают новые навыки и с пользой проводят время. Сейчас отряды пришли на локацию «туризм». Здесь у нас канаты, карабины, верёвки — дети учатся вязать узлы», — рассказала начальник пришкольного лагеря Айжан Саканова.

Учитель физкультуры Дархан Наурызбаев объяснил, как проходит занятие по турнавыкам.

«У нас занятие по спортивному туризму. Мы изучаем его элементы. Сейчас — первый этап, маятник: дети прыгают по разметке. А это — «мышеловка»: нужно проползти, ничего не задев», — пояснил преподаватель.

В это же время в спортзале проходили соревнования в форме игры по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара», где школьники одновременно подтягивали знания по математике. Так в школе реализуется междисциплинарный подход — в игре объединили физкультуру, математику и смекалку.

На одной из локаций дети играли в «Алтын сақа». Цель этой игры — привить любовь к национальным видам спорта. Она развивает координацию и моторику рук. В неё могут играть как дети, так и взрослые.

«Первый сезон у нас был со 2 по 13 июня. А с 16 по 27 июня начался второй. Пока запланированы два сезона, но если будут желающие — проведём и третий. Наша работа реализуется по нескольким направлениям: учащиеся получают полезные навыки, подтягивают школьную программу и при этом отдыхают, совмещая приятное с полезным. В течение десяти дней они участвуют в самых разных мероприятиях. Также лагерь посещают двое детей с инклюзией», — добавила Айжан Саканова.

В лагере организована разноплановая деятельность. В кружках арт-направления дети работают с глиной — действует гончарная мастерская, проводятся занятия по рисованию.