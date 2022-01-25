Туризм серьёзно пострадал в результате всевозможных ограничений - директор КТА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова высказалась о развитии туризма в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, стоит задуматься об ограничениях, которые не дают возможность сегодня туристическому рынку Казахстана эффективно и полноценно работать.

«Мы уже третий год живём в режиме всевозможных ограничении. Что это нам дало?! Люди как болели, так и продолжают болеть. Штаммы распространяются, как бы мы не закрывали границы, как бы не ограничивали в въезды и выезды. Если «омикрон» буквально недавно зашёл в Европу, не прошло и недели, как он оказался в Казахстане», - сказала она.

Недавно комитет Всемирной организации здравоохранения заявила о том, что необходимо прекратить ограничения по передвижению людей по миру.

«Известно, что на уровне правительств, Всемирной туристкой организации было признано, что именно туризм - это тот сектор экономики, который очень серьёзно пострадал в результате всевозможных ограничений. Поэтому, конечно, туристский рынок Казахстана голосует за то, чтобы эти ограничения постепенно снимались. И чтобы у людей была возможность путешествовать без ограничений и без бесконечных препятствий.

С 1 января 2022 года Правительство РК приняло решение о возобновлении тридцатидневного безвизового режима для граждан 57 стран. Это очень хорошее решение, которого мы давно ждали. МВК об этом заявляла ещё в 2021 году», - прокомментировала директор КТА.

Кроме того, она высказалась касательно того, что те граждане 57 стран, которые могут посетить Казахстан без визы, должны получать разрешение в МВК. По её мнению, такой структуры нигде нет в мире, чтобы созданная структура МВК выдавала разрешение.

«На каком основании принимается решение о выдаче или отказе разрешения на приезд гражданина, который имеет право к нам приехать без визы.

В стране много структур, которые всегда занимались и занимаются въездом иностранных туристов на территорию Казахстана. То есть, у нас есть постановление о правилах въезда и выезда, есть распоряжение главного санитарного врача. Для чего сегодня нужно рынку обращаться в МВК по поводу въезда иностранных туристов, мы не понимаем. Поэтому хочется, чтобы именно эту функцию в МВК отменили. Не требуется ещё один дополнительный административный барьер на пути развития въездного туризма, того туризма, который приносит финансовые средства как для Правительства, так и для бизнеса. И у нас туристский рынок, который занимается въездным туризмом, третий год лежит на боку, и нет никаких движений. Рекомендации ВОЗ и общая ситуация в мире сегодня склоняются к тому, что нужно разрешать уже путешествие, перемещение по миру и дать возможность людям зарабатывать и кормить свои семьи», - подытожила Р. Шайкенова.