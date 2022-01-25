+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Туризм серьёзно пострадал в результате всевозможных ограничений - директор КТА

25 Января 2022 20:20
Поделиться:
Туризм серьёзно пострадал в результате всевозможных ограничений - директор КТА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова высказалась о развитии туризма в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фасады старых домов обновят в центре Семея
Как будут учиться жамбылские школьники – новое постановление главсанврача «Омикрон» и масштабные послабления карантина: что говорит врач-эпидемиолог В столичном районе Сарыарка стартует проект «Бюджет народного участия-2022»

По её словам, стоит задуматься об ограничениях, которые не дают возможность сегодня туристическому рынку Казахстана эффективно и полноценно работать.

«Мы уже третий год живём в режиме всевозможных ограничении. Что это нам дало?! Люди как болели, так и продолжают болеть. Штаммы распространяются, как бы мы не закрывали границы, как бы не ограничивали в въезды и выезды. Если «омикрон» буквально недавно зашёл в Европу, не прошло и недели, как он оказался в Казахстане», - сказала она.

Недавно комитет Всемирной организации здравоохранения заявила о том, что необходимо прекратить ограничения по передвижению людей по миру.

«Известно, что на уровне правительств, Всемирной туристкой организации было признано, что именно туризм - это тот сектор экономики, который очень серьёзно пострадал в результате всевозможных ограничений. Поэтому, конечно, туристский рынок Казахстана голосует за то, чтобы эти ограничения постепенно снимались. И чтобы у людей была возможность путешествовать без ограничений и без бесконечных препятствий.

С 1 января 2022 года Правительство РК приняло решение о возобновлении тридцатидневного безвизового режима для граждан 57 стран. Это очень хорошее решение, которого мы давно ждали. МВК об этом заявляла ещё в 2021 году», - прокомментировала директор КТА.

Кроме того, она высказалась касательно того, что те граждане 57 стран, которые могут посетить Казахстан без визы, должны получать разрешение в МВК. По её мнению, такой структуры нигде нет в мире, чтобы созданная структура МВК выдавала разрешение.

«На каком основании принимается решение о выдаче или отказе разрешения на приезд гражданина, который имеет право к нам приехать без визы.

В стране много структур, которые всегда занимались и занимаются въездом иностранных туристов на территорию Казахстана. То есть, у нас есть постановление о правилах въезда и выезда, есть распоряжение главного санитарного врача. Для чего сегодня нужно рынку обращаться в МВК по поводу въезда иностранных туристов, мы не понимаем. Поэтому хочется, чтобы именно эту функцию в МВК отменили. Не требуется ещё один дополнительный административный барьер на пути развития въездного туризма, того туризма, который приносит финансовые средства как для Правительства, так и для бизнеса. И у нас туристский рынок, который занимается въездным туризмом, третий год лежит на боку, и нет никаких движений. Рекомендации ВОЗ и общая ситуация в мире сегодня склоняются к тому, что нужно разрешать уже путешествие, перемещение по миру и дать возможность людям зарабатывать и кормить свои семьи», - подытожила Р. Шайкенова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Туризм   #Экономика   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Фасады старых домов обновят в центре Семея
Как будут учиться жамбылские школьники – новое постановление главсанврача
«Омикрон» и масштабные послабления карантина: что говорит врач-эпидемиолог
В столичном районе Сарыарка стартует проект «Бюджет народного участия-2022»
Популярное
1 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
2 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Читайте также
Как будут учиться жамбылские школьники – новое постановление главсанврача
274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив