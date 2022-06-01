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Туристы жалуются на сервис  – Алихан Смаилов
1 Июня 2022 12:32

Туристы жалуются на сервис  – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить положительную динамику развития отрасли и обращаю внимание на следующее: акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Министерству культуры поручено совместно с акиматами регионов организовать комплексную работу по предоставлению туристских продуктов, в первую очередь, предусматривающую безопасность туристов и качество предоставляемых услуг.

«Внимание должно быть обращено на качество сервиса обслуживания туристов и наличие биотуалетов. Это важный фактор роста туристических потоков. Именно на сервис больше всего жалуются туристы как наши, так и зарубежные. Поэтому здесь нужно проработать конкретные меры», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Автор:
Корреспондент
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