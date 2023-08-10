Туристы из США, Германии, Индии и Южной Кореи проводят в Казахстане в среднем 4 дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным информационной системы eQonaq, граждане США, Германии, Южной Кореи и Индии, прибывшие с туристическими целями, проводят в Казахстане в среднем 4 дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, по срокам пребывания в стране лидируют граждане Узбекистана. Туристы из соседнего государства проводят в Казахстане в среднем до 10 дней. Туристы из России в среднем проводят в стране 6 дней, граждане Беларуси – 5 дней, Германии – 4 дня, граждане Китая – 3,5 дня.

«Система eQonaq выполняет несколько важных функций: контроль и анализ потока туристов, прибывающих в нашу страну, создание реестра мест размещения и т.д. Главная цель – это повышение прозрачности и качества оказываемых туристам услуг. В системе зарегистрированы 3214 субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги размещения», – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Ранее сообщалось, что в Алматы растет число иностранных туристов. Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории города побывали более 199 тысяч человек из разных стран.

По данным eQonaq, нашу страну больше всего посещают граждане России, Узбекистана, КНР, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Германии, США, Южной Кореи. Многие из них останавливаются в Алматы. За первое полугодие прошлого года в южной столице побывали более 56 тысяч иностранцев.