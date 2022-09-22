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Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
22 Сентября 2022, 22:57

Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю

АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 22 сентября участковые инспекторы полиции Аральского районного отдела полиции ДП Кызылординской области заметили в степи автомашину марки «Тойота Камри 70». Дверь иномарки была открыта, в машине никого не было, а в салоне находились личные вещи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Вскоре инспекторы Таргынов Асылбек и Кенжалиев Даурен выяснили, что автомобиль принадлежит гражданам Швейцарии - двум туристам. Они приехали ночью из Алматы в Аральск и заблудились. Туристы оставили автомобиль открытым, а сами ушли, чтобы увидеть Аральское море.

Швейцарцев разыскали, вернули машину и все вещи, за что они поблагодарили казахстанских полицейских.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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