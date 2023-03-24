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Туристы из Ирана прибыли первым чартерным рейсом в Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 09:49
Туристы из Ирана прибыли первым чартерным рейсом в Актау Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актау принял первый чартерный рейс из столицы Ирана (г.Тегеран). На самолете авиакомпании Iran Airtour в Мангистаускую область прибыли 137 туристов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Актау пользуется большим спросом у гостей из Ирана, поэтому авиарейсы и туры, организованные иранскими туроператорами, не заставили себя долго ждать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить число принимаемых гостей, так что в будущем таких рейсов должно стать больше. Переговоры с потенциальными партнерами ведутся регулярно», – отметил председатель комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

В эти выходные в Актау прибудет второй рейс с гостями из Ирана. В этом году чартеры ожидаются и из других стран.

Напомним, что в прошлом году Казахстан ввел для граждан Ирана, Китая и Индии 14-дневный безвизовый режим.


Внешняя политика Казахстана   Туризм   Иран   Мангистауская область  
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