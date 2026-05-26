Туристскую инфраструктуру будут строить в нацпарках Казахстана по новым правилам

В Казахстане обновлены правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках. Соответствующие изменения утверждены приказом министра экологии и природных ресурсов от 19 мая 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом уточняется порядок размещения объектов туристской инфраструктуры и ведения хозяйственной деятельности на территориях национальных парков.

В частности, туристская и рекреационная деятельность может включать размещение объектов административно-хозяйственного назначения, визит-центров, рекреационных центров, гостиниц, кемпингов, музеев, вольеров для диких животных, рыбоводных хозяйств, а также объектов обслуживания туристов — бивачных стоянок, смотровых площадок, пляжей, лодочных станций и пунктов проката.

Отдельно определено, что предоставление участков под рыбоводные хозяйства допускается только при наличии биологического обоснования и положительного заключения государственной экологической экспертизы. Рыбоводство должно осуществляться с применением систем замкнутого водообеспечения.

Согласно изменениям, участки национальных парков для туристской и рекреационной деятельности предоставляются в долгосрочное пользование сроком от 5 до 25 лет. Решение о предоставлении таких участков принимается непосредственно национальными парками.

В долгосрочное пользование могут передаваться территории под размещение визит-центров, гостиниц, музеев, рекреационных комплексов и других объектов туристской инфраструктуры.

Также уточняется порядок использования земель в зоне ограниченной хозяйственной деятельности. Участки особо охраняемых природных территорий могут предоставляться государственным органам и организациям с 100% государственным участием для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры — дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций — к туристским объектам.

При этом подчеркивается, что реализация таких проектов допускается без перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса и должна учитывать пути миграции животных. Основанием служит договор, заключаемый с природоохранной организацией в рамках инвестиционных проектов, реализуемых по поручению Президента Республики Казахстан или одобренных Инвестиционным штабом при Правительстве.

Договор также будет определять сроки и условия работ, экологические требования, а также мероприятия по рекультивации нарушенных земель.

Приказ вступает в силу с 5 июня 2026 года.

