Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Туристский взнос предложили ввести в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2021, 10:40
Туристский взнос предложили ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова озвучила ряд предложений для совершенствования сферы туризма в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение понятия приоритетной туристской территории. Приоритетная туристская территория – территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма», - сказала Актоты Раимкулова на пленарном заседании Сената.

Также, по ее словам, на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны.

«Введение «туристского взноса» с иностранцев. С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора. С иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты Правительством», - заключила министр.


Туризм   Сенат   Минкультуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора