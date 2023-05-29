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Туристский катер затонул в Италии: три человека погибли

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
29 Мая 2023, 12:13
Туристский катер затонул в Италии: три человека погибли Фото: Vigili del Fuoco/Twitter

РИМ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека погибли после того, как лодка с более чем 20 пассажирами затонула из-за сильного ветра на озере Маджоре на севере Италии. По имеющимся данным, еще один пропал без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в воскресенье вечером между городами Сесто-Календе и Арона, сообщают итальянские СМИ.

В пожарной службе Италии сообщили, что 19 человек спасены, поиски пропавших без вести продолжаются.

По сообщению новостного сайта La Repubblica, на судне, арендованном туристами, находилось 25 человек, когда оно перевернулось и вскоре затонуло.

Многие пассажиры доплыли до берега сами.

Озеро Маджоре на южной окраине Альп располагается на территории двух государств – Швейцарии и Италии - и является популярным местом среди туристов.

В последние дни в этом районе наблюдалась плохая погода, метеорологами объявлено штормовое предупреждение.


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