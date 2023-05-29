Туристский катер затонул в Италии: три человека погибли

РИМ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека погибли после того, как лодка с более чем 20 пассажирами затонула из-за сильного ветра на озере Маджоре на севере Италии. По имеющимся данным, еще один пропал без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в воскресенье вечером между городами Сесто-Календе и Арона, сообщают итальянские СМИ.

В пожарной службе Италии сообщили, что 19 человек спасены, поиски пропавших без вести продолжаются.

По сообщению новостного сайта La Repubblica, на судне, арендованном туристами, находилось 25 человек, когда оно перевернулось и вскоре затонуло.

Многие пассажиры доплыли до берега сами.

Озеро Маджоре на южной окраине Альп располагается на территории двух государств – Швейцарии и Италии - и является популярным местом среди туристов.

В последние дни в этом районе наблюдалась плохая погода, метеорологами объявлено штормовое предупреждение.