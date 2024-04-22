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    20:28, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Туристов спасли в горах Заилийского Алатау

    Туристов спасли в горах Заилийского Алатау
    Фото: МЧС РК

    21 апреля в 8:35 часов оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда из пяти человек, а также кинологический расчет выехали в Медеуский район Алматы на помощь двум туристам. пресс-службу РОСО МЧС РК.

    спасение в горах
    Фото: МЧС РК

    Мужчины поднимались на пик Фурманова (3053 м), один из них скатился вниз по склону, второй остался на сыпучем склоне и не смог спуститься самостоятельно.

    В 12.02 часов спасатели дошли до пострадавших и вместе со службой спасения города приступили к транспортировке одного из мужчин. В 13:58 часов спасатели спустили пострадавшего и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Спасены двое мужчин, 2004 и 2005 года рождения.

    спасение в горах
    Фото: МЧС РК

    Спасатели МЧС напоминают про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы: удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно вода, спички в непромокаемом пакете, хоба (коврик-сидушка) для привалов, spf-крем в любое время года.

    Обязательно предупреждайте родных или близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения.

     

    Теги:
    Туризм МЧС Спасение Происшествия, ЧС Горы Видео Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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