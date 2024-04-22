Туристов спасли в горах Заилийского Алатау

21 апреля в 8:35 часов оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда из пяти человек, а также кинологический расчет выехали в Медеуский район Алматы на помощь двум туристам. пресс-службу РОСО МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Мужчины поднимались на пик Фурманова (3053 м), один из них скатился вниз по склону, второй остался на сыпучем склоне и не смог спуститься самостоятельно.

В 12.02 часов спасатели дошли до пострадавших и вместе со службой спасения города приступили к транспортировке одного из мужчин. В 13:58 часов спасатели спустили пострадавшего и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Спасены двое мужчин, 2004 и 2005 года рождения.

Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС напоминают про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы: удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно вода, спички в непромокаемом пакете, хоба (коврик-сидушка) для привалов, spf-крем в любое время года.

Обязательно предупреждайте родных или близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения.