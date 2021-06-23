Туристов приглашают в паломнические туры в Улытауский район

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытауском районе завершено строительство Визит-центра. Здесь посетители могут получить полный комплекс услуг, включая информацию о достопримечательностях района, и выбрать экскурсионный маршрут. Также у туристов есть возможность записаться на паломнические туры, передает МИА «Казинформ».

Улытауский район становится одним из популярных туристических направлений в Карагандинской области. Наиболее востребованными местами для туристов являются мавзолеи Жошы- и Алаша-хана, древние города Баскамыр, Аяккамыр, пещеры с наскальными рисунками Теректы-Аулие, горы Аулиетау, памятники истории и культуры и т. д. Об этом и других природных красотах Карагандинской области рассказала руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева, выступая на брифинге на площадке Службы региональных коммуникаций.

«В Улытауском районе действуют следующие основные туристические маршруты: Улытау, Жезказган – Улытау (Аулиетау), Жошы – комплекс «Теректы-Аулие», Жезказган – Коргасын. В этом году в Улытау завершается строительство историко-культурного комплекса «Жошы-хан», в котором будут предусмотрены комнаты для отдыха посетителей со стандартным набором удобств. Планируется, что он станет местом притяжения туристов, прибывающих в священный Улытауский район», – отметила Татьяна Аблаева.

Также на территории комплекса будут автостоянки для легкового и общественного транспорта, чайхана и кафе, смотровые площадки, юрты для приёма туристов, фонтан, резиденция Жошы-хана и скульптурная композиция, экспозиционный зал и др.

«В Улытауском регионе работают 11 мест размещения. Это шесть гостиниц, два этноаула и три гостевых дома. В районе функционируют музей-заповедник республиканского значения «Улытау» и Музей истории горного и медеплавильного дела в посёлке Жезды», – добавила Татьяна Аблаева.

Ещё один из популярных туристических маршрутов в регионе – побережье озера Балхаш.

«Балхашская курортная зона включает в себя территорию городов Балхаш и Приозёрск, а также Актогайского района – в частности, посёлков Торангалык и Чубар-Тюбек. На побережье Балхаша расположено множество баз отдыха различной категории. Там работают 58 зон и домов отдыха, а также около 100 гостевых домиков. Кроме того, на территории Северного Прибалхашья находится живописное урочище Бектау-Ата», – говорит Татьяна Аблаева.

О прелестях Каркаралинского района и популярных турмаршрутах рассказал во время брифинга руководитель отдела туризма Государственного национального природного парка Канат Жариков.

«В настоящее время на территории нацпарка действуют 11 официальных туристических маршрутов, семь из них наиболее популярные – это озера Шайтанколь и Бассейн, место стоянки первобытного человека – Три пещеры и Большая палата, буддийский храм, расположенный на территории Кентских гор, захоронение Золотого человека сакской эпохи, Дом лесника в урочище Комиссаровка, которые являются историческими памятниками и находятся под охраной государства», – подчеркнул спикер.

Каркаралинский национальный природный парк открыт для посетителей и готов предоставить туристам гидов-экскурсоводов.