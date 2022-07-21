21 Июля 2022 00:31

Туристов могут обязать согласовывать горные маршруты со спасателями в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с рабочим визитом прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Он провел совещание по вопросам готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных природными пожарами, лавиноопасным периодом и паводками, а также предложил запустить электронное согласование туристических маршрутов в горной местности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как отметил Юрий Ильин, алматинский регион в силу климатических особенностей подвержен к различным стихийным бедствиям. Глава МЧС напомнил о поручении Главы государства по снижению количества чрезвычайных ситуаций в стране, а также упомянул бизнес-сообщество, которому в ведомстве должны помогать в профилактике чрезвычайных ситуаций. Кроме того, он упомянул случаи, связанные со сходами лавин в горной местности Алматы.

«Мы хотим инициировать изменения в законодательстве, которые будут обязывать все туристические группы, выходящие на маршрут, согласовывать и сообщать о них департаменту ЧС Алматы. С учетом создания фронт-офиса по развитию туризма нужно скорее запускать электронную версию регистрации туристических маршрутов с РОСО, чтобы отслеживать каким-образом группы передвигаются», - предложил Ю.Ильин.

Особое внимание глава МЧС уделил вопросу по повышению оплаты труда, по повышению правовой и социальной защищенности сотрудников органов гражданской защиты.

Заместитель начальника ДЧС города Алматы Ерлан Алибеков доложил об итогах первого полугодия 2022 года. Он сообщил о снижении количества чрезвычайных ситуаций в мегаполисе на 14% и снижении количества пострадавших 12%. Службой пожаротушения осуществлено 1 183 выездов, в результате которых из зон ЧС эвакуировано 218 человек, при этом спасено 120 человеческих жизней.

Кроме того, руководством Республиканского оперативно-спасательного отряда и департамента промышленной безопасности доложено о проведенной работе по итогам 6 месяцев 2022 г.

По итогам совещания Юрий Ильин отметил, что необходимо продолжить деятельность подразделений министерства, направленную на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории города. В свою очередь руководством МЧС будут предприняты все меры, направленные на улучшение социальных гарантий пожарным и спасателям.

В рамках своего визита министр посетил Институт сейсмологии и «Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию.