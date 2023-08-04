Туристов из Польши спасли в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Туристы не смогли самостоятельно спуститься с пика Башута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«3 августа в 19:35 в горах Заилийского Алатау супруги-иностранцы не могут самостоятельно спуститься с пика Башута. Пара позвонила по номеру 112 и вызвала спасателей. На поиски пострадавших выехала группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС и сотрудники службы спасения города.

В 20:45 туристка вышла на связь с помощью молодых людей, которые тоже находились в горах. Они по телефону передали точное местоположение спасателям. В 23:36 спасатели дошли до пострадавших, в медицинской помощи никто не нуждался. Туристов сопроводили до Медео», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасены двое граждан Польши, женщина 1987 года рождения и мужчина 1983 года рождения.