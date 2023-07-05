Туристов из Екатеринбурга спасли в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Отдыхающие в Бурабае туристы из Екатеринбурга перевернулись на доске SUP-борд. Выбраться из воды отцу и сыну помогли местные спасатели, передает корреспондент МИА«Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 4 июня погода в Бурабайском районе была очень переменчива, на озере поднялся шторм и из-за больших волн доска, на которой плавали туристы из Екатеринбурга, перевернулась. Отца и его 10-летнего сына спасло только то, что оба были в жилетах. Однако самостоятельно выбраться на берег они не могли, кроме того, волнами их могло унести далеко в сторону. Местные спасатели заметили происходящее и поспешили на помощь.

«Мы доставили спасенных на берег. Мальчик был очень напуган, мы оказали ему психологическую помощь, и уже минут через 15 он пришел в себя. Сразу после спасения выехали на объезд водной акватории. Несмотря на шторм и волны, люди продолжали плавать на катамаранах, подвергая свою жизнь опасности. Мы вернули всех отдыхающих на берег во избежание чрезвычайных ситуаций», – рассказал главный спасатель Бурабайского спасательного отделения Андрей Жуков.

Спасатели обратились к жителям и гостям Акмолинской области с призывом быть более внимательными на воде, особенно если во время купания начинается шторм.