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    14:10, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Туристка сломала ногу в ущелье Арасан-Корасан

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    Фото: gov.kz
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области 38-летняя женщина сломала ногу и не могла самостоятельно выбраться из ущелья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    10 сентября 38-летняя женщина сломала ногу, находясь в ущелье Арасан-Корасан Алматинской области, Жамбыльского района. Сотрудники Скорой помощи были уже на месте, но транспортировать пострадавшую не могли. Поэтому на помощь была отправлена группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. До места происшествия от базы отряда - 124 километра.

    В 18:47 группа прибыла к месту вызова и уже через 15 минут спасатели дошли до пострадавшей. В течение двух часов при помощи горноспасательных носилок спасатели проводили транспортировку женщины по узкой, крутой тропе до машины Скорой медицинской помощи.



    Теги:
    Спасение Алматинская область Другие государственные органы МЧС
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