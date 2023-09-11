Туристка сломала ногу в ущелье Арасан-Корасан

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области 38-летняя женщина сломала ногу и не могла самостоятельно выбраться из ущелья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

10 сентября 38-летняя женщина сломала ногу, находясь в ущелье Арасан-Корасан Алматинской области, Жамбыльского района. Сотрудники Скорой помощи были уже на месте, но транспортировать пострадавшую не могли. Поэтому на помощь была отправлена группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. До места происшествия от базы отряда - 124 километра.

В 18:47 группа прибыла к месту вызова и уже через 15 минут спасатели дошли до пострадавшей. В течение двух часов при помощи горноспасательных носилок спасатели проводили транспортировку женщины по узкой, крутой тропе до машины Скорой медицинской помощи.