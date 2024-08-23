Туристический слет для лиц с ограниченными возможностями прошел в Костанайской области

Необычный опыт проведения туристического слета организовали в Костанайской области. Участниками стали 11 команд из областного центра и района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Слет под названием «Біріңғай туризм — Единый туризм» собрал более 65 человек для мероприятий в рамках популяризации туристического направления среди молодежи. Соревнование было построено в несколько этапов.

— Первый этап слета, «Туристская полоса препятствий», был по-настоящему увлекательным. Команды, вооруженные картами и энтузиазмом, отправились в «квест» по лесному массиву. Каждый контрольный пункт был не просто остановкой, а встречей с «сказочным персонажем», который проверил знания и навыки туризма у юных участников. Например, Морская Владычица обучала работе с компасом, Батыр — завязыванию узлов, а Царевич — переправе на лошади. Леший, хранитель леса, проверял умение устанавливать палатку, — рассказал один из организаторов соревнований Валерий Гумиров.

Каждый этап был ярким и интерактивным, позволяя ребятам не только получить практические навыки, но и погрузиться в атмосферу приключений. Проверяли также на туристскую эрудицию и вокальные данные. Завершился слет конкурсом песен. Каждая команда исполняла песни, вкладывая в них свои эмоции, любовь к природе и дружбу. Музыка объединила всех участников в одну большую семью, создавая атмосферу тепла и радости.

Фото: Валерий Гумиров

Фото: : Валерий Гумиров

— «Біріңғай туризм –Единый туризм» — это не просто соревнование, а социальный проект, направленный на формирование доступности активного туризма для всех людей, независимо от их физических возможностей и социального статуса. Как организаторы, мы убеждены, что природа и туризм — это великие уравнители, открывающие новые горизонты и возможности для каждого. Мы считаем также, что туризм может стать мостом между людьми и помочь им почувствовать себя частью одного большого и дружного мира, — подчеркнул Валерий Гумиров.

Своими впечатлениями поделилась одна из участниц слета Айгуль Карабекова. Девушка является директором реабилитационного центра для лиц с инвалидностью. Принять участие воспитанникам этого центра было большой радостью.

— Мы узнали о том, что планируется такой слет и сразу решили принять участие. Но было одно «но» — это возраст. Согласно заявке, под критерии подходили только три ребенка из нашего центра. Я переговорила с одним из организаторов, объяснила ситуацию и после переговоров, заявку одобрили, и мы начали готовиться, — рассказала Айгуль.

От центра приняли участие две команды — «Мечтающие тигры» и «Свободные волки», дети выбрали эти названия сами.

— Я переживала, как дети смогут перенести соревновательный день. Чтобы вы понимали, мероприятия проходили с раннего утра до вечера. Но, на удивление все прошло легко и без проблем. Да и погода в этот раз нас тоже не подвела. Хочу отметить, что мы были слаженной командой, отработали просто отлично. Когда наши участники пели песни, я рыдала от счастья — это очень было трогательно и незабываемо. Мы благодарны за то, что для наших детей проводятся такие мероприятия и они остались довольны, — заключила руководитель.

По итогам слета организатор в лице управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области наградило победителей памятными подарками, кубками и медалями.

Как отметила Айгуль Карабекова, помимо основных наград, для ребят остались и незабываемые впечатления, новые знания, дружеские