Туристический потенциал Шымкента презентовали в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Роуд-шоу с представлением туристских возможностей Шымкента стартовало в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела развития туризма акимата г.Шымкент Азамат Нуримбетов представил гостям мероприятия презентацию туристско-инвестиционного потенциала древнего города, расположенного на перекрестке Великого Шелкового пути, который сегодня стал притягательным мегаполисом с комфортными условиями для гостей и жителей, рассказал о его природном ландшафте, географических особенностях, культурном наследии.

«Первым городом на пути роуд-шоу, организованного управлением туризма и внешних связей г.Шымкент, стал Ташкент. Сегодня состоялась встреча с коллегами из туриндустрии узбекской столицы. В программе встречи - презентация туристских возможностей Шымкента, реализуемых инвестиционных проектов, мер государственной поддержки для инвесторов, благодаря которым к 2025 году планируется принять 6 млн гостей. Завтра мероприятие пройдет в одном из туристических центров Узбекистана - городе Самарканде», - сказал в интервью журналистам Азамат Нуримбетов.

В ходе роуд-шоу прошли В2В и В2G встречи, подписаны меморандумы о сотрудничестве между представителями туриндустрии двух стран.

«Мы с большим интересом смотрим на Казахстан. Это наш ближайший сосед, родственная страна, очень доброжелательная, близкая, очень понятная для нас. В последние годы в Казахстане огромное внимание уделяется развитию туризма, вложены гигантские средства в развитие инфраструктуры, поэтому там сейчас есть такие удивительные места для паломнического, историко-культурного, гастрономического туризма. Мы организуем чартерные рейсы в Шымкент для детей, компаний друзей, для свадебных туров. Сегодняшнее мероприятие открывает двери для узбекских туроператоров. Здесь у нас под боком не ограненный алмаз, который нам нужно открыть для себя и просто, как говориться, «протоптать» дорожку в Шымкент», - отметила Елена Мирзаева, руководитель туристической компании Manzara Tourism.